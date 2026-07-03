Домашен арест за бившия футболист Васил Драголов, синът му остава в ареста

Снимка: Булфото

Съдът наложи най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража" на Виктор Драголов и IT специалиста Станислав Иванов, привлечени като обвиняеми при мащабното разследване на Европейската прокуратура за измами с европейски средства, съобщава Bulgaria On Air.

За разлика от тях, легендарният бивш футболист на "Берое" и "Левски" Васил Драголов бе пуснат под по-лека мярка – "домашен арест". Магистратите взеха под внимание влошеното здравословно състояние на 64-годишната футболна легенда, което не позволява той да остане в следствения арест.

Разследващите органи са разкрили добре структуриран механизъм за неправомерно усвояване на средства по проект, насочен към насърчаване на младежката заетост. В схемата са били въвлечени четири търговски дружества.

Според официалните данни, разпространени от Европейската прокуратура, общият размер на източените европейски средства възлиза на близо 900 000 евро.

Европейският делегиран прокурор Михаела Райдовска посочи по време на заседанието, че чрез четири дружества неправомерно са получени плащания по фонд за младежка заетост. Според данните фирмите са наемали фиктивно младежи за IT специалисти, тъй като за тази професия плащаната евросубсидия е най-висока. Реално обаче заетост не е била осъществявана, а обвиняемите са били предупреждавани за предстоящи проверки по линия на фонда. Фирмите по документи фиктивно се водели на други лица, които са разпитани като свидетели, но се свързват с обвиняемите.

Редактор "Екип на Петел",

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