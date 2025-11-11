Домашен арест за мъжа, в чийто дом бяха открити боеприпаси, самоделни оръжия и взривни вещества

Снимка: Булфото

Окръжният съд в Смолян измени мярката за неотклонение „задържане под стража“ и наложи „домашен арест“ на мъжа, в чийто дом в село Селище бяха открити голямо количество боеприпаси, самоделни оръжия и взривни вещества.

Делото беше образувано по жалба на обвиняемия К. П. 64-годишният мъж беше задържан на 6 ноември след обиск в дома му и вилата в Селище. Полицаите откриха кутии с взривни вещества, детониращи шнурове, самоделни пистолети, както и пет самоделни пушки.

Мъжът поиска да му бъде наложен „домашен арест“ заради влошеното му здравословно състояние, както и да може да се грижи за животните си – крава, теле и куче, и да помага на съпругата си, която е на легло след катастрофа в Унгария.

По време на делото бе разпитана и дъщерята на К. П., която разказа, че къщата и вилата са собственост, както на баща ѝ, така и на наследниците на брат му. През сълзи тя заяви, че ако баща ѝ остане в ареста, тя няма да може сама да се справи с гледането на майка ѝ. Дъщерята разказа, че преди години баща ѝ имал психични проблеми и бил на лечение в Центъра за психично здраве. Имал халюцинации – чувал гласове и му се привиждали животни. Откакто е в ареста, започнал отново да се оплаква и споделял, че ще му сложат чувал на главата.

Представителят на Окръжната прокуратура – заместник-окръжният прокурор Атанас Илиев, посочи, че жалбата на обвиняемия е неоснователна. Той допълни, че, макар и в начален ход на разследването, по делото са представени и продължават да се събират доказателства, чийто анализ сочи, че именно К. П. е автор на престъплението, което по смисъла на закона е тежко и се предвижда „лишаване от свобода“ от 2 до 8 години. Според прокурор Илиев обвиняемият може да извърши друго престъпление, както и да се укрие.

Назначени са експертизи – балистична и комплексна химическа.

К. П. заяви, че на никого лошо не е направил и няма къде да избяга. Той каза, че и баща му и брат му, които са покойници, се занимавали с пушки и патрони и на него му е било като хоби.

Решението на Окръжния съд е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

