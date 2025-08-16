Домашен арест за младежа, помел с АТВ пешеходци в Слънчев бряг, роднини искат помощ от Митов

Кадър Нова телевизия

Пуснаха под домашен арест младежа, помел с АТВ пешеходци в "Слънчев бряг". Районната прокуратура в Несебър повдигна обвинение на 18-годишния мъж, който в четвъртък прегази петима души на тротоар. Обвинението е за нанасяне на средна телесна повреда на повече от едно лице. На младежа беше наложена и мярка за неотклонение „задържане под стража” за 72 часа. Петима души, от които три деца са в болница.

Два дни след тежкия инцидент състоянието на двама от пострадалите – 35-годишната Христина и 4-годишното ѝ дете, които дошли само за 5 дни на море, е все още критично.

„Вчера лекарят ни каза: „Не мога да ви давам надежди и не мога да ви ги отнемам”. Снаха ми и детето ѝ са със счупени черепи. Нейният е счупен откъм устата и оттам има теч на мозъчна течност. И двамата имат кръвоизливи в мозъка. В момента ги държат в изкуствена кома. Казаха ни, че трябва да чакаме много дълго време”, каза Юлиан Здравков, роднина на пострадалите.

Според него няма да бъде наложена адекватна присъда на водача, чиито родители са полицейски служители. Той призова министъра на вътрешните работи също да започне проверка по случая.

