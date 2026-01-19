Домашен арест за обвинените за кражба на гориво от тръбопровод край Стара Загора

Снимка: Пиксабей

Втората по тежест мярка за неотклонение „домашен арест“, която да се изпълнява на адресите по местоживеенето им чрез електронно наблюдение, наложи Окръжният съд в Стара Загора спрямо четирима обвиняеми за кражба на дизелово гориво от тръбопровод край Стара Загора. Това съобщиха от пресцентъра на съда. Образувано е производство по молби, подадени от защитниците на Я. М., Ж. Ж., И. Й. и П. П., с искане за изменение на взетите по отношение на четиримата обвиняемите мерки за неотклонение “задържане под стража” в по-леки такива.

Съдът прие, че от допълнително събраните доказателства не се разколебава първоначално приетото за налично обосновано подозрение в съпричастността и на четиримата обвиняемите към разследваната престъпна деятелност. В мотивите си съдът сочи, че следва да се обърне внимание на това, че и към настоящия момент повдигнатите срещу всеки от тях обвинения са неясни и непрецизни. От формулировката им не може да бъде изведено наличието на квалифициращото обстоятелство за кражба в особено големи размери и такава, представляваща особено тежък случай, за каквото деяние са привлечени към наказателна отговорност.

Магистратите са счели, че към настоящия момент и при наличния обем от доказателства е следвало прокуратурата да повдигне ясни и прецизни обвинения, които да позволят да бъде реализирано правото на защита на обвиняемите, а така също и да бъде извършена коректна преценка от съда относно наличието на обосновано предположение, че са извършени престъпленията по повдигнатите обвинения.

БТА припомня, че срещу 31-годишния мъж с инициали Я. М., 35-годишния с инициали И. Й., 42-годишния с инициали Ж. Ж. и 36-годишния с инициали П.П. са повдигнати по две обвинения. Първото е, че в периода между 3 и 5 ноември м.г. в землището на старозагорското село Загоре, чрез използване на два леки автомобила и технически средства, са отнели около 7 т дизелово гориво от владението на „Лукойл - България“ ЕООД, като кражбата е в особено големи размери и представлява особено тежък случай.

Второто обвинение е, че през месец юли м.г. в Стара Загора единият от обвиняемите се е сговорил с другите трима да вършат в страната престъпления с цел да набавят имотна облага. За кражбата в особено големи размери предвиденото в закона наказание е от 10 до 20 години лишаване от свобода и конфискация на цялото или на част от имуществото на дееца, а за сговарянето - до шест години лишаване от свобода.

Определението на съда подлежи на обжалване и протестиране пред апелативния съд в Пловдив.

