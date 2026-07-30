"Домашен арест" за шофьора, убил моторист във Варна

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Окръжна прокуратура – Варна внася протест с искане за определяне на по-тежка мярка за неотклонение спрямо 21-годишен мъж, който при управление на МПС причинил пътнотранспортно произшествие, в резултат от което е загинал мотоциклетист. В съдебно заседание днес състав на Окръжния съд определи той да търпи мярка „домашен арест“ с електронно проследяване, въпреки настояването на прокуратурата за задържането му под стража.

Младият мъж е обвинен за това, че при евентуален умисъл, управлявайки съзнателно технически неизправен лек автомобил и умишлено превишавайки допустимата скорост на движение в града, е причинил смъртта на друг участник в движението, както и телесна повреда на пътник в автомобил, също блъснат от него.

Пътното произшествие възникнало в следобедните часове на 28 юли 2026 година. По време на движението си по бул. „Васил Левски“ във Варна, в момент на изпреварване с висока скорост, Е.Д. губи контрол над управлявания от него автомобил, преминава през разделителната ограда между двете платна за движение, навлиза в лентата за насрещно движение и блъска движещ се там мотоциклет, а след това още един лек автомобил. В резултат от тежкото произшествие 38-годишният мотоциклетист е загинал на място. Пътник от втория автомобил е получил лека телесна повреда.

По време на огледа на местопроизшествието е установено, че 21-годишният водач е седнал зад волана на технически неизправен автомобил - четирите гуми на превозното средство имат различни грайфери с различна дълбочина под изискуемата от ЗДвП. Двете задни гуми на превозното средство са значително увредени, като задната лява гума изобщо няма протектори, което предполага пълна нестабилност на лекия автомобил в четирите точки на сцепление с пътната настилка, пише novini.bg.

Наблюдаващият прокурор от Окръжната прокуратура във Варна ще се възползва от правото да протестира определението на първоинстанционния съд пред Апелативния съд в града.

Редактор "Екип на Петел",

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