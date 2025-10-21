Домашна прислужница кри от семейство, че е милионерка

Пиксабей

Семейство в Хонконг внезапно установи, че 20-годишна камериерка от Индонезия, която работи в дома им, през цялото време е била тайна милионерка, предаде Mothership, пише БТВ

Младата чужденка започнала работа за семейството преди няколко години. Наскоро обаче тя поискала да прекрати договора си предсрочно, защото планирала да се омъжи в родината си.

Работодателите ѝ се притеснили за нея, вярвайки, че може да е станала жертва на брачна измама. Момичето обаче казало, че отдавна е във връзка с избраника си и че той я подкрепя финансово.

Скоро работодателите на индонезийката ги очаквала нова изненада. Оказало се, че тя произхожда от много богато семейство и притежава ферма, както и плантации за кафе и зърна в родината си. Момичето признало, че е решило да работи като камериерка, за да „изпита истинския живот“

