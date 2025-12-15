реклама

Домашно куче нахапа 5-годишно дете

15.12.2025 / 14:21 0

Пиксабей

5-годишно дете е пострадало вследствие на нападение от домашното куче на семейството си в костинбродското село Чибаовци. Сигналът е получен около 12.30 часа на 14 декември.

На място веднага били изпратени полицейски служители. Момиченцето било транспортирано в болница и оставено за наблюдение с наранявания в областта на главата и едната ръка, без опасност за живота.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление. Действията по разследването продължават под надзора на прокуратурата, предаде Нова тв.

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама