Домашно куче нахапа 5-годишно дете

5-годишно дете е пострадало вследствие на нападение от домашното куче на семейството си в костинбродското село Чибаовци. Сигналът е получен около 12.30 часа на 14 декември.

На място веднага били изпратени полицейски служители. Момиченцето било транспортирано в болница и оставено за наблюдение с наранявания в областта на главата и едната ръка, без опасност за живота.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление. Действията по разследването продължават под надзора на прокуратурата, предаде Нова тв.

