Домашно куче нападна млада жена в Казанлък

Снимка: Пиксабей, илюстративна

Млада жена е пострадала при инцидент с домашно куче в Казанлък по време на сутрешна разходка.

Тя е с множество ухапвания по различни части на тялото, нейният домашен любимец също е ранен.

Инцидентът е станал рано сутринта, когато пострадалата е разхождала кучето си от породата джак ръсел, посочва БГНЕС. По думите ѝ внезапно е била нападната от едро куче, което е излязло от частен имот в близост и е било без надзор.

Агресивното животно първоначално е нападнало домашния любимец на жената, а след това и самата нея, когато тя се е опитала да защити кучето си. Нападението е било прекратено благодарение на бързата намеса на мъж, станал свидетел на случващото се.

В резултат на инцидента жената е получила ухапвания по ръцете и лицето. Тя е била прегледана от медицински специалисти, а кучето ѝ е стабилизирано и лекувано във ветеринарна клиника.

За случая са уведомени компетентните органи.

