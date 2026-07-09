Доматите и краставиците поскъпнаха

Снимка Пиксабей

Министерството на земеделието и храните отчете масов и осезаем скок в изкупните цени на основните плодове и зеленчуци в страната спрямо същия период на миналата година. Според оперативни данни на ведомството, публикувани на 9 юли 2026 година, почти цялата продукция в градините се изкупува на значително по-високи нива, като рекордьори по поскъпване са доматите и краставиците, докато пазарът на зърно отбелязва лек спад.

Най-драстично спрямо лятото на миналата година са нараснали изкупните цени на доматите — с внушителните 37,7%. Много близо до тях по темп на поскъпване се движат краставиците и червените чушки, които на годишна база са скочили съответно с 36,4% и с 32,2%.

Конкретните числа от статистиката показват, че в началото на юли средните изкупни цени за страната за един килограм са фиксирани на 1,57 евро за доматите, 1,05 евро за краставиците и 2,01 евро за червените чушки.

По тенденция нагоре вървят и останалите масови зеленчуци на трапезата. По-високи нива са отчетени при зелените чушки (ръст от 16,7%), ябълките (със 7,3%), зелето (с 3,8%) и картофите, които бележат леко покачване от 1,7% и се изкупуват средно по 0,60 евро за килограм, пише dunavmost.com.

На фона на общото поскъпване на земеделската продукция, единствено при черешите се наблюдава сериозен срив. Тяхната изкупна цена в началото на юли 2026 година е наполовина по-ниска от миналогодишната по същото време, като в момента се търгува за средно 2,17 евро за килограм.

Експертите обаче припомнят, че това не е пазарна аномалия, а нормализиране на ситуацията. През 2025 година черешовата реколта в България беше изключително слаба заради масово измръзване на овошките, което тогава изстреля изкупните цени до изкуствено високи нива.

Докато по сергиите и градините цените в евро вървят предимно нагоре, при зърнените и маслодайните култури се наблюдава разнопосочна тенденция. На годишна база е регистрирано поевтиняване на царевицата с 1,4%, както и на хлебната пшеница, чиято цена пада с 4,1%.

В противовес на хляба и фуражите обаче, изкупната цена на слънчогледа показва стабилна траектория нагоре и е нараствала с 9,6% спрямо предходното лято.

Редактор "Екип на Петел",

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