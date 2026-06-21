Доматите с близо 23% надолу, ягодите стигнаха 3 евро за килограм на борсите у нас

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С близо 23 на сто надолу е цената на доматите на борсите у нас тази седмица, отчита Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ).

Индексът на тържищните цени (ИТЦ), който отразява движението на цените на хранителните стоки на едро в България, се понижава с 1,68 на сто до 2,395 пункта спрямо 2,436 пункта седмица по-рано. Базовото равнище на индекса (1,000 пункта) е от 2005 година, предаде БТА.

При зеленчуците поскъпват единствено морковите и зелето, съответно с 11,37 на сто до 0,96 евро за килограм и с 5,07 на сто до 0,58 евро за килограм.

Най-значително е поевтиняването при доматите - с 22,79 на сто до 1,26 евро за килограм, и тиквичките - с 21,52 на сто до 0,70 евро за килограм. Надолу са също цените на чушките, като червените са с 9,02 на сто по-евтини и се търгуват по 2,30 евро за килограм, а зелените - с 5,13 на сто до 1,96 евро за килограм. По-ниски са цените също на картофите - със 7,19 на сто до 0,62 евро за килограм, зелената салата - с 6,01 на сто до 0,72 евро за килограм, краставиците - с 4,15 на сто до 1,11 евро за килограм, зрелия лук кромид - с 2,69 на сто до 0,65 евро за килограм.

При плодовете се наблюдава значително поскъпване при ягодите, които са с 14,77 на сто нагоре и се търгуват по 3 евро за килограм. На обратната страна, сериозен спад на цената има при ябълките - с 14,67 на сто до 1,07 евро за килограм, и черешите - с 13,48 на сто до 2,17 евро за килограм По-евтини са също лимоните, които са с 5,58 на сто надолу и се продават по 2,47 евро за килограм.

Цената на кравето сирене отстъпва с 1,35 на сто до 5,97 евро за килограм, а на кашкавала тип „Витоша“ - с 0,49 на сто до 9,39 евро за килограм. По-евтини от миналата седмица са също киселото мляко (3 и над 3 процента масленост) - с 2,74 на сто до 0,71 евро за кофичка от 400 гр., и прясното мляко - с 0,88 на сто до 1,13 евро за литър. Цената на кравето масло (пакетче от 125 грама) е по-ниска и то се търгува по 1,38 евро за брой, което е спад с 2,82 на сто.

Замразеното пилешко месо поскъпва с 0,65 на сто до 3,70 евро за килограм, а яйцата (размер М) - с 1,94 на сто до 0,21 евро за брой на едро.

Цената на ориза е с 0,6 на сто надолу до 1,67 евро за килограм, а на брашното тип 500 - с 0,59 на сто до 0,67 евро за килограм. По-евтино е също олиото, което отстъпва с 3,08 на сто и се търгува по 1,70 евро за литър. По-скъпи са зрелият фасул - с 4,32 на сто до 2,22 евро за килограм, лещата – с 1,35 на сто до 2,10 евро за килограм, и захарта - с 1,37 на сто до 0,89 евро за килограм.

Редактор "Екип на Петел",

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