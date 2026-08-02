Доматите у нас поскъпнаха с 16% за седмица

Пиксабей

Продължава движението надолу на цените на едро на повечето плодове и зеленчуци у нас тази седмица отчита Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ).

Индексът на тържищните цени (ИТЦ), който отразява движението на цените на хранителните стоки на едро в България, се повишава с 0,56 на сто до 2,336 пункта спрямо 2,323 пункта седмица по-рано. Базовото равнище на индекса (1,000 пункта) е от 2005 година.

При зеленчуците тази седмица най-значително поскъпват на доматите, които са с 16,08 на сто нагоре и се търгуват по 1,53 евро за килограм. По-високи са също цените на краставиците - с 3,45 на сто до 1,20 евро за килограм, и зелето – с 0,35 на сто до 0,58 евро за килограм, предаде БТА.

На обратната страна, най-много поевтиняват морковите - с 9,31 на сто до 0,74 евро за килограм. Отстъпват също цените на чушките, като зелените са с 8,37 на сто надолу и се търгуват по 1,16 евро за килограм, а червените - с 5,14 на сто до 1,77 евро за килограм. По-евтини са още тиквичките - с 5,69 на сто до 0,63 евро за килограм, зрелият лук кромид – с 4,93 на сто до 0,54 евро за килограм, и картофите - с 2,56 на сто по 0,61 евро за килограм. Зелената салата запазва стойността си от миналата седмица и се търгува по 0,65 евро за килограм.

При плодовете, наблюдавани от ДКСБТ, най-много поевтиняват ябълките, които са с 9,02 на сто надолу и се търгуват по 1,21 евро за килограм. Отстъпват също цените на лимоните - с 6,09 на сто до 2,16 евро за килограм, прасковите - с 5,73 на сто до 1,25 евро за килограм, и кайсиите - с 3,23 на сто до 1,20 евро за килограм.

Цената на кравето сирене отстъпва с 1,99 на сто до 6,10 евро за килограм, а на кашкавала тип „Витоша“ - с 1,3 на сто до 9,12 евро за килограм. Киселото мляко (3 и над 3 процента масленост) е по-скъпо с 3,54 на сто до 0,76 евро за кофичка от 400 гр., а прясното мляко е по-евтино с 5,66 на сто до 1,10 евро за литър. Цената на кравето масло (пакетче от 125 грама) е по-ниска и то се търгува по 1,45 евро за брой, което е спад с 1,49 на сто.

Замразеното пилешко месо поскъпва с 2,66 на сто до 3,71 евро за килограм, а яйцата (размер М) поевтиняват с 5 на сто до 0,19 евро за брой на едро.

Цената на ориза е с 0,97 на сто нагоре до 1,70 евро за килограм, а на зрелия фасул - с 1,77 на сто до 2,07 евро за килограм. Лещата поскъпва с 0,49 на сто до 2,04 евро за килограм, а олиото - с 0,34 на сто до 1,75 евро за литър. Отстъпват цените на брашното тип 500 - с 5,97 на сто до 0,63 евро за килограм, и захарта - с 2,05 на сто до 0,86 евро за килограм.

Редактор "Екип на Петел",

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