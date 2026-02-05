Домусчиев: България губи пазари заради високите цени на тока

Булфото

Цената в България за миналата година е била 107 евро/Mwh, като единствено Италия, Румъния и Унгария имат малко по-висока цена от нашата. Всички останали държави са с много по-ниски цени

България е с една от най-скъпите електроенергии в Европа, което значи загуба на конкурентоспособност, по-висока цена на продукти и услуги, които излизат от нашата индустрия, което се отразява и на обществото, като създава инфлация. Това каза на пресконференция председателят на КРИБ Кирил Домусчиев, цитира Епицентър.



“Губим наши пазари, защото енергоинтензивната индустрия не е конкурентоспособна. Да, цените в Европа също са високи, което се дължи основно на войната в Украйна.

Цената в България за миналата година е била 107 евро/Mwh, като единствено Италия, Румъния и Унгария имат малко по-висока цена от нашата. Всички останали държави са с много по-ниски цени.

Говоря за цена на пазара ден напред. Нашата цена е с 20% по-висока от тази в Германия и със 70% за индустрията по-висока от Франция и Испания. Спрямо скандинавските държави, нашата електроенергия е 5-6 пъти по-скъпа. Тази година започва още по-фрапиращо със 146 евро/Mwh от 1 януари до 5-ти февруари, включително”, каза Домусчиев и допълни:



“Ние се борим да продължи компесаторния механизъм за високите цени на електроенергията. Не всичко става с някакви директиви, които те заставят да направиш нещо още утре. Технологически много неща не са възможни”.



Домусичев коментира и новите производствени мощности, като ги определи като “болна тема”.



“Започне ли държавата да прави нещо, започват кражбите, схемите и измамите. Всяка една нова мощност трябва да бъде създадена с ясен бизнес план и да бъде финансирана от конкретен инвеститор, а не да бъде финансирана от нас през разните договори за компенсации, договори за специална цена и т.н. Трябва да има абсолютна прозрачност в цялата процедура. Давахме по 2 милиарда на година към Фонда за енергийна сигурност. Преди това ги даваше не само индустрията, а и гражданите. В продължение на 10 години се наляха над 20 милиарда без енергийната ни система да предлага конкурентен продукт или да се е развила в положителна посока. Точно обратното.

