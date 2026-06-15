Домусчиев: Държавните служители да си плащат осигуровките, взимат повече от частния сектор, получават бонуси и е трудно да се уволнят дори при лошо свършена работа

Кадър БТВ

Основната причина за зимните протести беше усещането на младите хора за несправедливост и неравнопоставеност между частния сектор и все по-голямата държавна машина. Привилегиите за редица служители в бюджетния сектор са създадени, защото преди 20 години съсипаната от хиперинфлацията България нямаше нужните средства да издържа добре заплатена държавна администрация и структури.

Това написа в профила си председателят на КРИБ Кирил Домусчиев.

Ето какво пише още той:

Затова те не плащат осигуровки, получават редица социални бонуси и като цяло е трудно да бъдат уволнени – дори и при лошо свършена работа.

Но това вече не е така – заетите в бюджетния сектор са с поне 10% по-висока нетна заплата от работещите в частния. А през последните месеци цялото общество беше скандализирано от огромни заплати на шефове на дирекции, членове на бордове и директори.

Ние сме в бюджетна и инфлационна криза и заетите в бюджетния сектор трябва да понесат нейната тежест равнопоставено с хората в частния сектор.

Споделям с вас позицията от днес на КРИБ, която е ясна и категорична.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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