Домусчиев атакува Гонзо и БФС, иска оставки и проверка на дипломите за средно образование

Кадър БТВ

Собственикът на Лудогорец Кирил Домусчиев изригна срещу БФС и поиска оставката на Лицензионната комисия, обвинявайки ръководството на съюза в некомпетентност и безразсъдство. Повод за гневната публикация станаха мачове на лоши терени, които, според бизнесмена, поставят под въпрос здравето на футболистите и достойнството на първенството.

Домусчиев не се спря дотук – той настоя и за проверка на дипломите за средно образование на членовете на комисията, предаде БТВ.

Пълният цитат на публикацията на Кирил Домусчиев във Facebook: "Уважаеми фенове на футбола, не ми е в стила да коментирам всяка ситуация като моя колега Цветомир Найденов, но с началото на пролетния (зимен) дял на първенството се потвърдиха моите най-лоши прогнози от последното ми интервю в началото на януари в Анталия.

На калните ниви в Монтана и Надежда се игра псевдофутбол, което постави под въпрос претенциите за това, че в България се играе футбол, който прави щастливи феновете, компетентността на БФС, че се спазва фейърплея и, че някой въобще мисли за здравето на футболистите (за съжаление имаме тежко контузен играч на ЦСКА 1948, който, когато е на терена, вдига нивото на първенството ни). Виновни са не само колегите и собствениците на футболните клубове, които по-добре да развиват СПА туризъм, кални бани, масажи и други подобни… Главните виновници са некомпетентното и неадекватно ръководство на Футболния съюз и неговите комисии.

Със сигурност Лудогорец ще поиска в специална декларация да види дипломите поне за средно образование на членовете на Лицензионната комисия. Ще искаме и тяхната оставка!!! И на какво основание са одобрили терените на Монтана и Локомотив София? При положение, че на срещата в началото на януари на Президента Гонзо с клубовете, той пое ангажимента да не се допускат мачове на подобни терени .

Ще поискаме подкрепа от останалите клубове и се надявам да я получим. Искаме оставка на Лицензионната Комисия, защото явно гледа и одобрява терените от снимков материал от преди 30-40 години?! Благодаря на всички, които инвестират и развиват футбола в България, а на тези с картофените ниви и със СПА процедурите да сменят попрището и да са успешни в земеделието и в туризма!"

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!