Доналд Тръмп: Благодаря Ви, премиер Радев!

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„Благодаря Ви, премиер Радев!“, написа американският президент Доналд Тръмп в социалната мрежа Truth Social и сподели статия със заглавие “България подкрепи Тръмп и одобри подкрепата за американска военновъздушна база въпреки заплахите от страна на Иран", предаде NOVA.

В сряда Народното събрание одобри предложението на Министерския съвет за разполагане на до осем американски военни самолета цистерни на авиобаза „Безмер“.

Летателните апарати на Въоръжените сили на САЩ, с техните екипажи, до 250 военнослужещи с лично оръжие и боеприпаси и летищно оборудване ще пребивават на авиобазата до 1 октомври 2026 г. Те ще осигуряват подкрепа на американските операции в Близкия изток.

Решението предизвика обществена реакция и политически спорове. Хиляди жители на ямболското село Безмер се подписаха срещу разполагането на американските самолети в намиращата се в близост авиобаза.

Редактор "Екип на Петел",

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