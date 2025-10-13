Доналд Тръмп: Имаме мир в Близкия изток

Кадър БНТ

"Имаме мир в Близкия изток", обяви тази вечер американският президент Доналд Тръмп.

Той беше съпредседател на международна среща на върха за Газа в Египет, на която беше подписано споразумение за примирие и начало на преговорите по втората фаза- бъдещото управление на ивицата. Другият съпредседател- президентът на Египет Абдел Фатах Сиси съобщи, че страната му ще бъде домакин на среща на върха за възстановяването на Газа, съобщи БНТ.

Историческият ден започна с освобождаване на всички живи израелски заложници на Хамас в замяна на палестински затворници и задържани, а Доналд Тръмп получи възторжен прием в израелския парламент.

