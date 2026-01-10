реклама

Доналд Тръмп: Ще направим нещо в Гренландия, независимо дали им харесва или не

10.01.2026 / 07:30 1

САЩ трябва да притежават Гренландия, за да предотвратят окупацията ѝ от Русия или Китай в бъдеще, заяви президентът Доналд Тръмп, цитиран от Ройтерс и ДПА.

„Ще направим нещо в Гренландия, независимо дали им харесва или не. Защото, ако не го направим, Русия или Китай ще превземат Гренландия и няма да позволим на Русия или на Китай да са ни съседи“, заяви Тръмп пред репортери в Белия дом по време на среща с ръководители на петролни компании.

Тръмп отбеляза, че САЩ трябва да придобият Гренландия, въпреки че вече имат военно присъствие на острова съгласно споразумение от 1951 г. Според него подобни споразумения не са достатъчни, за да гарантират защитата на Гренландия. Островът с 57 000 население души е автономна територия на Дания.

„Вие защитавате собствеността. Не защитавате наеми. И ние ще трябва да защитаваме Гренландия. Ако не го направим, Китай или Русия ще го направят“, каза Тръмп, допълва БТА. 

„Бих искал да сключа сделка, знаете, по лесния начин, но ако не го направим по лесния начин, ще го направим по трудния“, добави той.

Тръмп и служители на Белия дом обсъждат различни планове за поставяне на Гренландия под контрола на САЩ, включително потенциално използване на американските въоръжени сили и еднократни плащания на гренландците като част от опит да ги убедят да се отделят от Дания и евентуално да се присъединят към САЩ.

Лидерите в Копенхаген и в цяла Европа през последните дни  реагираха негативно на американските претенции по отношение на Гренландия. САЩ и Дания са съюзници в НАТО, обвързани от споразумение за взаимна отбрана.

Във вторник Франция, Германия, Италия, Полша, Испания, Великобритания и Дания публикуваха съвместно изявление, в което се казва, че единствено Гренландия и Дания могат да решават въпроси, отнасящи се до техните отношения.

robotron2000 (преди 4 минути)
Рейтинг: 54750 | Одобрение: 1700
европа каза ясно! ако нападнете военно гренландия, ще махнем всички американски бази от европа, ще спрем да купуваме всякакво американско оборудване, ще спрем да работим с долари, и ще се откажем от плащането на американският дълг..  Япония и Канада също е потвърдила че са с Европа! а Китай, само това чака, чичо сам да направи такава грешка! така че САЩ трябва да помисли за последиците от своите действия, и дали желае тези последици. Сега в тези условия путин ако не беше толкова тъп можеше да си изиграе картите много по добре! 

