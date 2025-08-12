Доналд Тръмп: Ще опитам да върна част от територията на Украйна

Кадър Ютуб

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че на предстоящата си среща с руския президент Владимир Путин ще се стреми да постигне договорка за връщане на част от украинската територия, съобщи Би Би Си.

"Русия е окупирала голяма част от Украйна. Това са ценни територии. Ще се опитаме да върнем част от тях на Украйна", каза Тръмп на пресконференция.

Двамата лидери трябва да се срещнат в Аляска в края на седмицата. Според Тръмп ще му трябват "две минути", за да разбере дали е възможен напредък в разговорите. Той определи срещата като "опознавателна", чиято цел е да убеди Путин да сложи край на войната, но допусна, че може да се стигне и до "размяна или промяна на територии" между Русия и Украйна.

Тръмп е готов за разговор със Зеленски

Това не е първият път, когато Тръмп използва израза "размяна на територии", макар да остава неясно какви земи Русия би върнала. Украйна никога не е предявявала претенции към руски територии.

Тръмп заяви, че ако Путин предложи "справедлива сделка", първо ще се консултира с украинския президент Володимир Зеленски "от уважение", преди да информира европейските лидери.

"Ще му се обадя преди... ще му се обадя и след това. Може да му кажа: "Успех, продължавай да се бориш", или"‘Можем да сключим сделка", поясни той.

Въпреки че определи отношенията си със Зеленски като добри, Тръмп подчерта, че "категорично не е съгласен" с действията му и вече е обвинявал украинския президент за избухването на войната след пълномащабното нахлуване на Русия през февруари 2022 г.

Тръмп допусна, че бъдеща среща може да бъде в тристранен формат с участието на него, Путин и Зеленски. Кремъл обаче продължава да омаловажава вероятността от подобна среща, като Путин неотдавна заяви, че условията за разговори със Зеленски са далеч от изпълнение.

Обявяването на срещата в Аляска съвпадна с последния ден от самоналожения срок на Тръмп Русия да се съгласи на примирие или да понесе нови американски санкции, припомня БГНЕС.

В отговор Зеленски предупреди, че всякакви договорености без участието на Киев ще бъдат "мъртви решения". Той се позова и на данни от украинското разузнаване, според които няма признаци, че Москва се готви да прекрати бойните действия.

