реклама

Доналд Тръмп иска отговори за язовир на река Нил

21.01.2026 / 22:20 0

Кадър Ютуб 

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес на среща с египетския президент Абдел Фатах Сиси в рамките на Световния икономически форум в Давос, че би искал да събере лидерите на Египет и Етиопия, за да изработят споразумение за разрешаване на спора относно етиопския язовир на река Нил, който и Египет, и Судан смятат за сериозна заплаха за жизненоважните водни ресурси, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

Етиопският мегаязовир "блокира Нил", каза Тръмп, добавяйки, че иска да "възобнови преговорите“ между Кайро и Адис Абеба, предаде Франс прес.

Египет, който разчита на Нил за 97% от нуждите си от вода, нарича мегаязовира "екзистенциална заплаха", докато Етиопия вижда в съоръжението възможност да удвои производството си на електроенергия, отбелязва АФП.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама