Доналд Тръмп иска отговори за язовир на река Нил

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес на среща с египетския президент Абдел Фатах Сиси в рамките на Световния икономически форум в Давос, че би искал да събере лидерите на Египет и Етиопия, за да изработят споразумение за разрешаване на спора относно етиопския язовир на река Нил, който и Египет, и Судан смятат за сериозна заплаха за жизненоважните водни ресурси, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

Етиопският мегаязовир "блокира Нил", каза Тръмп, добавяйки, че иска да "възобнови преговорите“ между Кайро и Адис Абеба, предаде Франс прес.

Египет, който разчита на Нил за 97% от нуждите си от вода, нарича мегаязовира "екзистенциална заплаха", докато Етиопия вижда в съоръжението възможност да удвои производството си на електроенергия, отбелязва АФП.

