Доналд Тръмп с подробности за срещата с Тръмп

Снимка: Пиксабей

Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че ще се срещне "много скоро" с руския президент Владимир Путин в контекста на усилията си за посредничество за слагане на край на войната в Украйна, съобщиха агенциите и БТА.

"Ще се срещна с президента Путин много скоро. Това щеше да стане много по-рано, но предполагам, че трябва да бъдат уточнени мерките за сигурност", каза американският лидер по време тристранна среща на върха с арменския премиер Никол Пашинян и азербайджанския президент Илхам Алиев.

Тръмп добави, че до часове ще обяви къде ще се състоят разговорите му с Путин.

