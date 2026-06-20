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Доналд Тръмп с трета нападка срещу Джорджа Мелони в рамките на два дни

20.06.2026 / 18:09 4

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Президентът на САЩ Доналд Тръмп за трети пореден път в рамките на два дни отправи нападки към премиера на Италия Джорджа Мелони. След като първо го направи пред журналист на италианската медия „Ла Сетте“, а после пред американската медия Ен Би Си, сега той атакува Мелони в пост в социалната си мрежа Трут соушъл, пише АНСА, цитирана от БТА.

"След като САЩ нанесоха военно поражение на Иран, премиерката Джорджа Мелони иска отново да е приятелка, за да повиши рейтинга си, пише Тръмп. А после добавя: „Не, благодаря“.

"На няколко пъти тя поиска да си направи снимка с мен по време на срещата на върха на Г-7 във Франция. Нейната популярност в Италия спада, може би защото обърна гръб на САЩ – една страна, която обича и защитава наистина Италия“, заяви още Тръмп и допълни, че "Мелони е отказала да попречи на Иран да се сдобие с ядрено оръжие, както е направила и НАТО".

Тръмп атакува Мелони в поста си и заради това, че не е разрешила на САЩ да използва писти в италиански бази по време на войната в Иран. „Дори не ни позволи да използваме италианските писти за излитане и кацане, като създаде за нас значително логистично неудобство, въпреки че САЩ допринасят със стотици милиарди долари на година за отбраната на Италия и на други така наречени съюзници от НАТО“, допълва още Тръмп.

Вчера Тръмп първо каза, че Мелони го е умолявала за снимка на Г-7 и той от съжаление се е снимал с нея. После каза, че не иска Мелони вече да му е фен, защото тя и други съюзници от НАТО не са помогнали на САЩ в Иран.

Още след първата нападка Мелони заяви, че Тръмп говори измислици и че тя и Италия никога не умоляват никого за нищо.

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Коментари
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kris (преди 37 минути)
Рейтинг: 624953 | Одобрение: 122578
Верно, че Италия отказа да предостави летищата си, но България се съгласи и ето ви цистерните на софийското летище....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
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Серж (преди 56 минути)
Рейтинг: 242321 | Одобрение: 49051
Не само искала! "Умолявала го" да му ги направи, но той не бил такъв човек! Бил влюбен в жена си!...
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уйчо (преди 1 час)
Рейтинг: 132796 | Одобрение: 8926
Дончо и за други неща бълнува май, дето Мелони искала да му прави. То вече никакви хапчета не помагат.
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MrBean (преди 1 час)
Рейтинг: 227485 | Одобрение: -2155
Хапетата!Хапчетата Доньо! Пак си ги объркал.Жалък интригант!

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