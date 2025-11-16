Доналд Тръмп взе важно решение

Кадър ФБ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа изпълнителна заповед, която позволява редица хранителни продукти да избегнат наложените от него мита.

Ходът идва на фона на нарастващ натиск върху администрацията му заради покачващите се цени.

Докато налагаше митата, Тръмп омаловажаваше опасенията относно разходите за живот. Президентът се фокусира върху проблема след слабото представяне на Републиканската партия на кметските избори в Ню Йорк, предаде Бтв.

Десетките продукти, включени в списъка с изключения на Белия дом, варират от авокадо и домати до кокосови орехи и манго.

Тези стоки, заяви администрацията на Тръмп, не могат да бъдат произведени в достатъчни количества на вътрешния пазар.

Тръмп отдавна заявява, че неговите тарифи – в момента базовите 10% върху вноса от всички страни, с допълнителни налози за много търговски партньори – няма да доведат до повишаване на цените за американските потребители.

Президентът на САЩ твърди, че данъците са необходими за намаляване на търговския дефицит на САЩ – разликата между стойността на стоките, които САЩ купуват от други страни, и тези, които им продават. По думите му САЩ са били експлоатирани от „измамници“ и „ограбени“ от чужденци. Той смята също, че по-високите такси биха насърчили хората в САЩ да купуват американски стоки.

Но цените на хранителните стоки и покачващата се цена на говеждото месо се превърнаха в политически проблем за Тръмп.

Белият дом публикува списък с над 100 продукта, които вече не подлежат на мита. Някои от тях са:

Кафе

Какао

Черен чай

Зелен чай

Ванилови зърна

Телешки продукти, включително висококачествени разфасовки, разфасовки с и без кости, говеждо месо в солена вода, някои замразени продукти, както и осолено, мариновано, сушено или пушено месо

Плодове, сред които авокадо, банани, кокосови орехи, гуава, лайм, портокали, манго, банани плантани, ананаси, различни чушки и домати

Подправки, сред които бахар, дафинов лист, кардамон, канела, карамфил, семена от кориандър, семена от кимион, къри, семена от копър, джинджифил, индийско орехче, риган, червен пипер, шафран и куркума

Ядки, зърнени храни, корени и семена, като ечемик, бразилски орехи, каперси, кашу, кестени, макадамия, мисо, палмови сърцевини, кедрови ядки, маково семе, тапиока, таро и водни кестени.

Новите тарифни освобождавания за хранителни продукти, въведени от администрацията на Тръмп, влизат в сила със задна дата в полунощ на четвъртък – 13 ноември, съобщи Белият дом.

