Доналд Тръмп за Деня на независимостта на Украйна: Смелостта ви е вдъхновяваща

Кадър: Ютуб

Американския президент Доналд Тръмп отправи поздрав към Украйна по повод Деня на независимостта, като подчерта, че Съединените щати вярват в бъдещето на Украйна като независима държава.

Зеленски съобщи за поздрава на Тръмп в социалната мрежа X, предаде Цензор.НЕТ, цитирани от България он ер.

"От името на американския народ, отправям моите поздрави и най-топли пожелания към Вас и смелия народ на Украйна, докато празнувате 34 години независимост. Народът на Украйна има несломим дух и смелостта на вашата страна вдъхновява мнозина. Докато отбелязваме този важен ден, знайте, че Съединените щати уважават вашата борба, почитат вашите жертви и вярват във вашето бъдеще като независима нация", заяви Тръмп.

"Сега е моментът да се сложи край на безсмислените убийства. Съединените щати подкрепят договорено споразумение, което ще доведе до траен мир, ще сложи край на кръвопролитията и ще защити суверенитета и достойнството на Украйна. Нека Бог благослови Украйна. С уважение, Доналд Дж. Тръмп", се казва още в писмото на Тръмп.

Украинският държавен глава отговори на Тръмп в благодарствено изявление, публикувайки поздравленията на Тръмп, предаде "Фокус".

"Уважаеми президент Тръмп, благодарим Ви за искрените поздравления за Деня на независимостта на Украйна. Оценяваме топлите Ви думи към украинския народ и благодарим на Съединените американски щати, че стоят рамо до рамо с Украйна, защитавайки най-ценното - независимостта, свободата и гарантирания мир. Убедени сме, че с общи усилия ще можем да сложим край на тази война и да постигнем истински мир за Украйна", отбелязва Зеленски.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!