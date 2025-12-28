Доналд Туск: Гаранциите за сигурността на Украйна са от решаващо значение

Кадър Youtube

Лидерите от Европа и Канада са убедени, че сега ключовият въпрос е предоставянето на Киев на ясно определени и надеждни гаранции за мир, съобщи полският премиер Доналд Туск, цитиран от Укринформ.

"Всички събеседници се обединиха около мнението, че гаранциите за сигурността на Украйна са от решаващо значение – те трябва да бъдат конкретни и надеждни. Подобни гаранции означават и по-голяма сигурност за Полша. Утре след разговора между президентите на САЩ и Украйна ще продължим дискусията", посочи той в публикация в Екс, видя БТА.

Снощи Туск взе участие във видеоконферентна среща с лидерите на Украйна, Германия, Франция, Великобритания и ЕС. Към тях се присъединиха и северните страни, Канада, Нидерландия и НАТО.

Вчера на среща с канадския премиер Марк Карни в Халифакс украинският президент Володимир Зеленски заяви, че страната му иска мир, а руският му колега Владимир Путин иска войната да продължи.

Германският правителствен говорител Щефан Корнелиус съобщи, че по време на видеоконферентния разговор лидерите от Европа и Канада, както и тези на ЕС и НАТО са уверили Зеленски в пълната си подкрепа и са подчертали ангажимента си към тясното сътрудничество със САЩ в постигането на справедлив и траен мир в Украйна.

