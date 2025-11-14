Дончев: МС не е предлагал поименни кандидатури за търговски представител в „Лукойл Нефтохим“

Снимка: Булфото

Министерският съвет не е предлагал поименно кандидатури за особен търговски представител в „Лукойл Нефтохим“. Това каза вицепремиерът Томислав Дончев по време на днешния парламентарен блитцконтрол в отговор на въпрос на парламентарната група на „МЕЧ“ относно спряганата кандидатура за назначаването на Владимир Малинов като особен търговски управител в „Лукойл Нефтохим“.

„Министерски съвет до момента не е предложил никой - нито г-н Малинов, нито някой друг“, отговори Дончев, цитиран от БТА.

В днешния контрол участват и другите двама вицепремиери Атанас Зафиров и Гроздан Караджов.

