Снимка: Булфото

Най-големият проблем пред военната и други индустрии в България е недостигът на инженери и работници, обяви в интервю за предаването „120 минути“ по bTV вицепремиерът Томислав Дончев.

„Младият способен инженер днес е като трансферен футболист – инвеститорите се състезават за него“, обяви Дончев.

Според него проблем е, че младите хора и техните родители не знаят за индустриалния потенциал на България и много малко деца учат за инженери.

Дончев потвърди, че се работи по изграждането на два завода на германския концерн „Райнметал“ в България и уточни, че това е само началото.

„Когато инвестицията тръгне, тя може да се разшири с по-високотехнологично производство“, допълни вицепремиерът.

Той посочи, че заводите ще дадат капацитет страната да произвежда боеприпаси и техника на своя територия.

Дончев коментира посещението на председателя на БСП и също вицепремиер Атанас Зафиров в Пекин.

По думите му напрежение не е създавано от правителството, а от „ревност, че някой не е бил поканен“.

Той подчерта, че Китай е „цивилизация, а не просто държава“ и България трябва да търси нови икономически възможности там.

Дончев припомни, че и сам е бил част от делегации в Пекин в предишни години и е разговарял с управляващите.

На въпроса дали би отишъл този път, ако беше поканен, той отговори: „Това е друг въпрос“.

Според Дончев участието на България в евентуална мироопазваща мисия след край на войната в Украйна е прекалено чувствителна тема.

Той подчерта, че страната е буквално на границата на конфликта, което обяснява предпазливостта на обществото. България обаче може да се включи активно във възстановяването на Украйна – особено чрез строителство и индустрия, смята вицепремиерът.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!