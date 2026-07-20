Дончева: Демерджиев прилича повече на доносник, отколкото на шеф на МВР

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Вие виждате ли битка? Намерили ли сте някой, всяка вечер провеждате интервюта, някой да ви каже, че е намерил битката с олигархията и че се съдържа еди къде си? Това пита лидерът на "Движение 21" Татяна Дончева пред bTV.

Някакви мерки се предлагат и се оттеглят, тестват се, заместник министърките казали така, Гълъб Донев казал трето, излиза премиера и казва, че 2-3 дни усетил ръмжене и казва, че това няма да се прави или онова няма да се прави", каза още Дончева, пише Блиц.

Според нея няма партия "Прогресивна България", докато не се видят местните структури на партията.

Дончева заяви, че вътрешният министър Демерджиев прилича повече на доносник, отколкото на шеф на МВР.

"Вътрешният министър каза преди малко, че ходил да предоставя информация. Български министри не са доносници - не са били и не трябва да бъдат, освен ако някой не се е объркал. Има си служители, агенти и други подобни елементи. Български министри провеждат държавна политика, а не доносничат. Какво означава "предоставихме информация и разполагаме с повече".

Като отиде на официално посещение, първо го гледам с кого се е срещнал? Вие разбрахте ли с кого се е срещнал? Аз не. За доноси си има хора. Той ще се среща с американската прокуратура, а не с българската.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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