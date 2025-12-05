Дони с житейски съвет: Винаги има вариант А и вариант Б

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова нюз

Всяко ново нещо плаши, включително и изкуствения интелект. Но замислете се само - когато са изобретили ножа, сигурно някакви хора са си казали, че с него може да нараниш дете. Ножът може да убие някого, но може и да нареже една салата, например. Същото е и с изкуствения интелект. Той е полезен, спестява определени неща, свързани с творчество. Например благодарение на изкуствения интелект Бийтълс издадоха последна песен преди 2 години. Тя не би могла да се случи без ИИ, защото той трябваше да отдели гласа на Джон Ленън от пианото, на което свири. Той просто си е дрънкал песента вкъщи. Изпяването е съвършено и е отделено. Ако не се беше появила възможността чрез ИИ да се отдели гласа, нямаше да я има тази песен.

Това коментира пред Нова нюз Добрин Векилов - Дони.

Същото е и в медицината. ИИ е полезен, но разбира се всяко ново нещо може да е рисково. Просто зависи как го използваш, коментира още певецът.

Никога не съм мечтал да напиша книга, но изведнъж поисках и го направих. Надявам се хората да я усетят - да им стане и смешно, и тъжно, дори и страшно, защото в книгата ми се появява и един диктатор. Когато се занимавам с творчество, винаги си казвам, че има два варианта - А и Б. При вариант А хората ще забележат новото нещо и ще го харесат. При вариант Б няма да го забележат, ще почне да се трупа прах и някой ден някой музикален археолог, ще го открие и може и да намери нещо, коментира той простичко.

