Дони сбъдна мечта година и 20 дни по-късно

Добрин Димитров Векилов, по-известен с артистичния си псевдоним Дони - български рок певец, композитор, автор на текстове на песни и актьор, сбъдна мечта година и 20 дни по-късно.

Точно на 3 ноември 2024 година той обеща да напише песен на Ванеса Кърпачева. Това се случи в „Пееш или лъжеш“, а тази вечер красивата Ванеса излезе отново на сцената на музикалното шоу, за да изпълни парчето, написано от Дони специално за нея.

Предзи година и 20 дни той трябваше да определи победителя в „Пееш или лъжеш“. Преди финала тогава се случи нещо невероятно - кулминация, достойна и за финал, и дори за филмиране.

Чаровната Ванеса очарова всички до такава степен, че те се усъмниха. Не повярваха, че тя е едновременно и изключително красива, а и можеща да пее. Ванеса ги опроверга.

Тогава Дони, смутен от това, че не я допусна до финала, ѝ предложи запис, с авторска песен в неговото студио. Ванеса Кърпачева е завършила класическо пеене в НМА „Проф. Панчо Владигеров“. В момента работи в рекламна агенция.

Искам да благодаря от цялото си сърце на Дони, защото означава страшно много за мен - много съм ти благодарна, сбъдна най-голямата ми мечта, спази си обещанието и се надявам, че това е само началото за мен, каза тази вечер Ванеса.

След това се обърна към всички, които са колебаят: Участвайте смело, защото както и в моя случай - макар и на пръв поглед губеща, аз спечелих много. Предаването сбъдва мечти, каза тази вечер тя.

