Донор даде шанс за живот на трима души в Пирогов

снимка: Булфото

Трима души получиха шанс за нов живот, след като близките на 59-годишен мъж взеха благородното решение да дарят неговите органи. Донорската ситуация бе реализирана от екип на Университетската многопрофилна болница да активно лечение и спешна медицина „Н. И. Пирогов“, с координатор д-р Кирил Пенчев, съобщиха от пресцентъра на Изпълнителна агенция "Медицински надзор".

Шанс за живот получи 63-годишна жена, на която във Военномедицинска академия бе извършена успешна чернодробна трансплатнация от екип, ръководен от проф. д-р Никола Владов, съвместно с проф. д-р Ивелин Такоров. От ВМА съобщиха, че жената е в стабилизирано състояние, контактна, адекватна, екстубирана, с подобряващи се показатели и под активно наблюдение.

В Университетската многопрофилна болница за активо лечение „Александровска“ медицински екип от Клиниката по урология, ръководен от доц. д-р Владислав Младенов, трансплантира бъбреци на двама пациенти – мъж на 40 години и жена на 34 години.

Пациентите са в добро общо състояние и остават под лекарско наблюдение в реанимация, допълва БТА.

По медицински причини други органи не бяха трансплантирани, се посочва в съобщението.

Министерство на здравеопазването и Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ изразяват искрени съболезнования към близките на донора и дълбока благодарност за тяхното благородно решение, взето в труден момент, да спасят човешки животи. Благодарност се изказва и на екипите на лечебните заведения.

По данни на сайта на Изпълнителна агенция "Медицински надзор’’ към 3 октомври в България от трансплантация се нуждаят 875 души. От началото на годината до момента са извършени 20 трансплантации, след девет донорски ситуации.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!