Донорска ситуация в МБАЛ-Силистра спаси човешки живот в Румъния

Донорска ситуация бе реализирана в МБАЛ - Силистра, след като близките на 73-годишен мъж, изпаднал в мозъчна смърт, взеха благородното решение да дарят органите му.

Екип на МБАЛ - Силистра, с координатори д-р Радослав Неделчев и неговия заместник д-р Данчо Данаилов, ръководиха процеса. Поради медицински показания органите - черен дроб и два бъбрека, бяха предоставени на Румъния по линия на споразумението между двете страни.

Министерство на здравеопазването и Изпълнителна агенция "Медицински надзор" изказват искрени съболезнования на близките на донора и изразяват дълбока благодарност и уважение за благородното им решение, взето в изключително труден момент, с което спасяват човешки животи, предаде БНТ.

