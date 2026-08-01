Допълнителната линейка за Спешна помощ пристигна в Слънчев бряг

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Допълнителната линейка с медицински екип, която ще подпомага работата на Спешната помощ по Южното Черноморие през август, пристигна в Слънчев бряг. Командированият от София екип вече е базиран в курортния комплекс и е в готовност да реагира при спешни сигнали.

Лекарят от екипа д-р Стоян Цончев призна с усмивка, че се надява да съчетае работата с кратка почивка край морето.

„Ще работим малко, ще почиваме малко. По-приятно е през лятото да си на морето, отколкото в големия град и големия трафик“, каза той.

По думите му обаче основната задача остава бързата реакция при всеки сигнал, а той не очаква работата в Слънчев бряг да бъде по-напрегната от тази в София.

„Съмнявам се да е толкова напрегнато. Някой път е по-напрегнато, някой път не чак толкова – зависи от ситуацията. Ще видим“, посочи д-р Цончев.

Според него спецификата на летния сезон ще бъде свързана най-вече с инциденти по плажовете и работата с чуждестранни туристи.

„Може би ще имаме повече сигнали за инциденти в морето. Вероятно ще срещаме и повече чужденци. Знаем английски и ще се стараем да комуникираме правилно и коректно“, обясни лекарят.

Той увери, че допълнителният екип ще позволи по-бърза реакция при спешните случаи.

„Поемаме вахтата и няма да се бавим. Ще се стараем да пристигаме максимално бързо. Когато винаги има един свободен екип, помощта ще стига по-бързо до хората“, каза още д-р Цончев.

Кметът на Несебър Николай Димитров приветства осигуряването на допълнителния медицински екип.

„През летните месеци нуждите от здравни услуги нарастват значително. Затова поддържаме постоянен контакт със здравните институции и работим съвместно за осигуряване на навременна и качествена медицинска помощ за жителите и гостите на общината“, заяви той.

Допълнителните екипи са осигурени по решение на Министерството на здравеопазването и Министерството на туризма. От 1 август по Черноморието работят две командировани линейки – едната е базирана в Слънчев бряг, а другата в Златни пясъци. Целта е да се подпомогне работата на местните центрове за спешна медицинска помощ в пика на летния туристически сезон.

Според работещите в Центъра за спешна медицинска помощ – Бургас обаче мярката няма да бъде достатъчна. По думите им през лятото туристическият поток все повече се измества към Южното Черноморие, а екипите често обслужват по няколко общини едновременно.

„Когато говорим за морето – в Несебър са 2 линейки, в Бургас са 5 , а надолу вече са по една линейка, което е крайно недостатъчно. Аз с един допълнителен екип не виждам как ще стигнат“, коментира пред bTV шофьорът на линейка и член на синдикат „Защита“ Климентин Милчев.

По думите му нерядко линейки от Бургас се пренасочват към Несебър, Поморие, Слънчев бряг, Приморско или Царево заради липсата на свободни екипи, а в рамките на една 12-часова смяна един екип понякога обслужва до 16 спешни адреса.

Редактор "Екип на Петел",

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