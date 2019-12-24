реклама

Допълнителни места във влаковете за празничните пътувания

24.12.2019 / 13:05 1

Над 28 000 допълнителни места ще има за предстоящите Коледни и Новогодишни празници.


реклама

До 6-и януари включително, с увеличени състави ще пътуват някои влакове по следните маршрути:

• София-Варна-София;

• София-Бургас-София;

• София-Пловдив-София;

• София-Свиленград-София;

• София-Горна Оряховица-София;

• София-Русе-София;

• София-Лом-София;

• София-Видин-София;

• София-Благоевград-София;

• София-Петрич-София;

• Пловдив-Варна-Пловдив.

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието последните новини - такива, каквито са, от Света, България и Варна!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

За реклама виж - https://petel.bg/advertising-rates.html


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
1
1
Балъка (преди 1 час)
Рейтинг: 325 | Одобрение: 100
А теснолинейката с.Браниполе - Пловдив ще пътува ли и ще има ли допълнителни места???? :errm::wassat: Питам за един "симпатяга", местен от селото.Усмивка

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2019 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама