Допълнителни места във влаковете за празничните пътувания

Над 28 000 допълнителни места ще има за предстоящите Коледни и Новогодишни празници.

До 6-и януари включително, с увеличени състави ще пътуват някои влакове по следните маршрути:

• София-Варна-София;

• София-Бургас-София;

• София-Пловдив-София;

• София-Свиленград-София;

• София-Горна Оряховица-София;

• София-Русе-София;

• София-Лом-София;

• София-Видин-София;

• София-Благоевград-София;

• София-Петрич-София;

• Пловдив-Варна-Пловдив.

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