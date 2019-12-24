Допълнителни места във влаковете за празничните пътувания
24.12.2019 / 13:05 1
Над 28 000 допълнителни места ще има за предстоящите Коледни и Новогодишни празници.
До 6-и януари включително, с увеличени състави ще пътуват някои влакове по следните маршрути:
• София-Варна-София;
• София-Бургас-София;
• София-Пловдив-София;
• София-Свиленград-София;
• София-Горна Оряховица-София;
• София-Русе-София;
• София-Лом-София;
• София-Видин-София;
• София-Благоевград-София;
• София-Петрич-София;
• Пловдив-Варна-Пловдив.
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