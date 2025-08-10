Допълнителни сметки за парно и топла вода

Пиксабей

Над 59 процента от клиентите на "Техем" в София приключват отоплителен сезон 2024/2025 с равни сметки или сума за получаване.



Данните от изравнителните сметки показват, че индивидуалното потребление и месечното реално отчитане остават най-силният фактор за по-ниски сметки през сезона и по-ефективно ползване на енергията, съобщиха от топлинния счетоводител.

Въпреки че сезонът е с нормална продължителност и сходни температури с миналата година, средният годишен разход за отопление и топла вода е 782,15 лв. без ДДС (за имот до 70 кв. м). Това е с 5 процента повече от предходния сезон, който беше с 35 дни по-кратък.





По-ниската цена на топлинната енергия (128,25 лв./МВтч без ДДС спрямо 137,93 лв. за миналата година) и намаленото потребление на топла вода (минус 8 процента) компенсират по-високия разход за отопление със 17 процента, според анализа на компанията въз основа на изравнителните сметки и отчетените дистанционно месечни показания през изминалия отоплителен сезон.

Среднопретеглените числа след изравнителните сметки показват, че размерът на средното доплащане е от 190 лв. без ДДС или с 13 лв. повече над показателя за миналата година. Средната сума за получаване от клиенти е 157 лева без ДДС, което е с 5 лв. повече спрямо миналата година. Делът на абонатите със сума за доплащане е 41 процента.

Край с прогнозните сметки за парно от края на 2026 г.

От "Техем" заявяват, че клиентите с месечен дистанционен отчет са изразходвали средно 15 процента по-малко енергия от тези с годишно изравняване. Основен фактор за това е, че получават сметка за реално потребление всеки месец и могат да реагират навреме като ограничат разхода, смятат от дружеството.

До 31 декември 2026 г. всички уреди за дялово разпределение, включително водомери за топла вода в топлоснабдени сгради, трябва да бъдат подменени с дистанционни, посочват от "Техем".

Изравнителните сметки вече са достъпни в клиентския портал на дружеството. Срокът за подаване на рекламации или допълнителен отчет е 31 август 2025 г.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!