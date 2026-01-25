Допреди 2 месеца Мариян беше здрав и прав мъж, всичко започна с един банален вирус и температура

Кадър Фб

Елизабет Милчева призова в социалните мрежи да помогнем на Мариян.

Ето разказа й от сърце:

Здравейте, мили хора!

Пиша ви за човек ,който познавам от дете - Мариян. Историята му ми подейства като шамар и ми напомни, че никой не е застрахован и лошото идва за секунди...

Мариян е на 44 години, има съпруга и две дечица. Допреди два месеца беше здрав и прав мъж, работеше в строителството без почивка. Всичко започна с един банален вирус и температура, която просто не спада. Последва над месец лутане между болниците и лекари в 3 различни града – дълго лечение без диагноза, докато той се влошаваше пред очите на близките си.

Навръх Коледа, вместо да е със семейството си и да празнува, Мариян пътуваше по спешност с линейка за Турция. Там дойде и страшната диагноза: рак на кръвта (злокачествена мастоцитоза).

Лечението за два месеца струва 160 000 евро. Сумата е непосилна за семейството. Болницата вече тегли пари от сметката, един месец мина, химиотерапията тече в момента, а парите все още не са събрани. Лекарите дават добри шансове той да се оправи! Мариян е много силен мъж, винаги е помагал и вярвам, че има достатъчно добри хора, които ще помогнат на това прекрасно семейство.

Моля ви, дори да не можете да помогнете финансово, споделете този пост. Вашето споделяне може да стигне до човека, който ще спаси един баща и съпруг.

Дарителска сметка:

https://pavelandreev.org/bg/campaign/zaedno-za-marian

Вчера излезе интервю с него и роднините му. За мен беше много тежко за гледане, но показва истината! Ако някой се съмнява дали да помогне, моля да го изгледа:

https://www.youtube.com/live/woNx5-zlivI

И помнете: „Не е важно да дарим хиляди, а да сме хиляди.“ Всяко левче е надежда за роднините!

Бъдете здрави!!

