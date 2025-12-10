Дори най-айляшкият град в България въстана масово

Булфото

За оставка на правителството и политики за хората настояват жителите на Пловдив

Жители на Пловдив се събраха на протест на площад "Съединение" в града с искане за оставка на правителството и "политики, които служат на хората, а не на задкулисни сделки.Очаква се множеството да се отправи на шествие след 19:00 часа.

