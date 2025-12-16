Дори при раздяла в семейството, трябва да опазим децата от страдания

Андрияна Русева, Фондация „Владиславово“: Децата, въвлечени в родителски конфликт, не бива да страдат и това е тема, по която всички институции трябва да работят заедно.

Защитата на децата, поставени в условията на родителски конфликт е тема, на която малцина обръщат внимание. Специалистите в социалната работа обаче ежедневно се сблъскват с такива случаи, като им се налага да работят по комплексното търсене на решения, за да бъдат сведени до минимални последиците за децата, живеещи в такива условия. По време на кръгла маса, проведена в края на месец септември 2025 г. председателят на социалната комисия в Народното събрание г-жа Деница Сачева съобщи, че най-малко 30 000 деца у нас живеят в среда, в която между родителите им е налице конфликт.

В тази връзка Фондация „Владиславово“ , която единствена във Варна чрез комплексите си за социални услуги в район „Аспарухово“ и район „Владиславово“ предлага услугата „Контактен център“, проведе кампания, която целеше обществото да бъде запознато с проблема и с различните аспекти за осигуряване на защита за децата, озовали се в среда на родителски конфликт. На финала на кампанията ДНЕС+ разговаря с председателя на Фондация „Владиславово“ г-жа Андрияна Русева, за да научим какви са резултатите.

– Г-жо Русева, каква е оценката Ви за резултатите от кампанията?

- Кампанията започна като глас в защита на децата, които най-често остават невидими в ситуации на напрежение между родители. За мен най-големият успех е, че темата вече не стои в периферията на общественото внимание. Има индикации, че хората започват да говорят по-осъзнато, да разпознават рискови ситуации, да търсят помощ. Това показва, че усилията ни са достигнали реално до семейства с подобни проблеми, и благодарение на кампанията ще бъде възможно да се избегнат травмите за децата.

– По време на кампанията, която продължи повече от месец, публикувахте материали по различни подтеми. Каква беше идеята?

- Темата е сложна и много чувствителна. Всяка статия беше посветена на отделна част от „пъзела“ – емоциите на децата, поведението на родителите, ролята на училището, механизмите за подкрепа и много други. Целта беше всеки родител и всеки специалист да може да намери информация, която му е нужна в точния момент. Отзивите показаха, че този подход работи.

– На 5 декември организирахте кръгла маса, която събра специалисти от различни области. Какви бяха ключовите изводи от работата на форума?

- Най-силното послание беше, че децата не могат да чакат. Те имат нужда от подкрепа сега – не след години, не след поредни съдебни процедури. Специалистите подчертаха нуждата от по-голяма междуинституционална координация, по-ранна превенция и достъпна психологическа помощ. Когато всички работят заедно – от училищата, през социалните служби, съдът, психолози – резултатите са много по-добри.

– Споменахте необходимостта от законодателни промени. Защо те са толкова важни?

- Контактният център за деца и родители е една от малкото услуги, която може реално да намали напрежението, да предпази децата и да подкрепи родителите при изграждане на по-здравословна комуникация. Но за да функционира качествено, са нужни ясни правила, стандарти и устойчиво финансиране. Днес това все още липсва.

Емоционално, но и напълно практично – не можем да оставим една толкова чувствителна услуга да съществува „по инерция“. Когато един родител не може да вижда детето си в безопасна и контролирана среда, когато социалните работници нямат достатъчни инструменти, а детето се превръща в посредник на напрежението – системата не работи.

Затова препоръките ни са ясни:

1. Да бъде създаден национален стандарт за Контактните центрове, в който да са определени условията на работа, квалификацията на специалистите, правилата за безопасност.

2. Да бъде осигурено държавно финансиране, което гарантира устойчивост и равен достъп в различните региони на страната.

3. Да се въведе ясна процедура за насочване – съдът, социалните служби и специалистите трябва да разполагат с прозрачни механизми кога и как да препращат семейства към услугата.

4. Да има възможност за последваща подкрепа – психологически консултации, семейна работа, медиация.

5. Изграждане на механизъм за мониторинг и оценка на ефективността на услугата – за да знаем какво работи и какво трябва да бъде подобрено.

Тези промени не са административен лукс – те са необходимост. Всяко забавяне означава деца, които растат под постоянен стрес; деца, които усещат, че трябва да изберат родител; деца, които губят връзка с човек, който ги обича. От проведената кампания имаме доброто усещане, че необходимостите са разбрани на всяко ниво – от министерство на труда и социалната политика, през регионалните структури и органи в социалната сфера, до правоохранителните и правораздавателни институции.

– Какви са реакциите, които получихте от родителите и специалистите?

- Родителите споделиха истории, които докосват. Някои са разбрали по-добре емоциите на детето си, други са осъзнали, че собствената им реакция влияе пряко на неговото спокойствие. Специалистите изразиха желание да работим заедно по бъдещи инициативи и дори предложиха свои материали. Това дава надежда.

– Какво предстои?

- Това е начало, не е край. Планираме обучителни модули, нови кампании и активна работа по темата за законодателните промени. Ще продължим да настояваме децата да получат среда, която ги пази и подкрепя, дори когато възрастните преминават през трудности.

– Какво е най-важното послание, което искате да остане след кампанията?

- Детето никога не трябва да бъде инструмент в конфликт! То има право на любов от двамата родители, право на спокойствие и право на защита от напрежението, което не е негово. Ако всички – семейства, институции, специалисти – вървим в тази посока, можем да променим съдби към по-добро.

