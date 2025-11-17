Досегашният заместник на Спецов – Христо Марков, оглавява НАП

Снимка: Булфото

Министерският съвет освободи Румен Спецов от длъжността изпълнителен директор на Националната агенция за приходите и назначи на негово място досегашният му заместник Христо Марков.

Правителственото решение е прието неприсъствено, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет.

Спецов е освободен предвид назначаването му за особен търговски управител на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД. По-рано днес стана ясно, че вече е вписан в Търговския регистър. Това означава, че той и швейцарският гражданин Евгени Маняхин са вече законните представители на дружеството, посочва Дарик.

На мястото на Спецов в приходната агенция е назначен Христо Марков, който го заместваше досега.

