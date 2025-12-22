Досиетата "Епстийн": САЩ публикуваха отново 119 страници с минимално заличаване

Кадър Евронюз

Отново са публикувани 119 страници, обозначени като материали от заседания на голямото жури по делото срещу Гислейн Максуел (близката сътрудничка на сексуалния престъпник Джефри Епстийн) от 2021 г. в Ню Йорк. Това съобщи Министерството на правосъдието на САЩ, като заяви, че сега те съдържат "минимални заличавания".

"Документите и снимките ще продължат да бъдат преглеждани в съответствие със закона и с изключително внимание към жертвите и техните семейства", подчертаха от ведомството в социалната мрежа Х.

Дългоочакваното публикуване на документите, свързани с Джефри Епстийн, започна на 19 декември 2025 г., след като федерален съдия одобри искането на Министерството на правосъдието за разкриване на секретните материали от голямото жури.

Въпреки големите очаквания, първоначално представеният документ от 119 страници беше изцяло заличен, което наложи повторното му предоставяне, пише БГНЕС.

Тези нови разкрития хвърлят допълнителна светлина върху мащабната престъпна схема, за която през 2021 г. Гислейн Максуел вече беше призната за виновна и осъдена за трафик на непълнолетни с цел сексуална експлоатация.

