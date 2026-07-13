Достъп на деца до социалните медии - под родителски надзор и за ограничено време

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"Никакви екрани и дигитални платформи за деца до 3 години" - това каза председателката на Комисията Урсула фон дер Лайен по повод представянето на доклада за детската безопасност онлайн, предаде БНР.

"Що се отнася до социалните медии, проучванията показват, че моментът е от значение. Например, знаем, че малките деца изобщо не трябва да бъдат излагани на екрани и дигитални платформи. Затова - никакви екрани преди навършване на три години. Децата трябва да имат достъп до социалните медии само под надзор - на родители, възпитатели или учители - и за ограничено време.

Детството е период на изключително и деликатно развитие на мозъка. По време на този етап децата ни се нуждаят от време в реалния свят. Време да играят, да изграждат приятелства лице в лице, да правят грешки. Време да формират собствената си идентичност, собствената си личност, преди това да бъде направено от някакъв алгоритъм. Вярвам, че трябва да дадем на децата си това време".

Фон дер Лайен каза още, че Комисията ще разгледа внимателно доклада и ще направи предложения във връзка с него след лятото.

Редактор "Екип на Петел",

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