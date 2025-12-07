Доставят храна на екипажа на танкера "Кайрос", блокиран край Ахтопол

Кадър Нова тв

Трети ден танкерът "Кайрос", поразен от военни дронове край Босфора, остава блокиран край бреговете на Ахтопол. Провизиите на десетчленния екипаж намаляват, съобщи БНТ.

Министерствата на отбраната и на транспорта синхронизират действията си, за да окажат помощ на екипажа. Властите синхронизират действията си, за да окажат помощ на екипажа на танкера "Кайрос"

Подготвя се доставката на необходимите продукти в рамките на днешния ден. Екипажът е в добро психическо и физическо състояние.

Бурното море и силният вятър все още не позволят властите да се качат на борда.

Военноморските сили имат готовност да осигурят вертолет "Пантер" от авиобаза "Чайка", за да достави на екипажа на танкера "Кайрос" необходимите хранителни провизии и комуникационни средства.

Два етапа стоят пред организацията при подобряване на времето, за да бъде изтеглен танкерът. Първото и най-важното е да се качат българските власти на борда, за да извършат проверка за безопасност.

След това ще може и да се пристъпи към същинското провлачване на танкера. Една част от екипажа са изявили желание да бъдат евакуирани, друга не.

Българските власти съобщиха, че корабът е бил докаран на буксир от турски влекач, след което е бил изоставен в нашите води.

Иван Киров, рибар от Ахтопол: Това, че ще помогнат на екипажа да му докарат провизии, храна - добре, ама този кораб тук ли ще стои вечно. Ако не се предприеме някаква спасителна акция, просто не виждам как ще издържи на тази вълна.

Тодор Любенов, рибар от Ахтопол: Има страхове, защото може да стане някоя екологична катастрофа. Това е голям кораб, плюс това е танкер.

Димитър Любенов, рибар от Ахтопол: Гръцкият кораб, който застана, той беше през 1963 г. Имаше много голяма вълна, много по-голяма отсега, просто морето беше кипнало. И корабът получи повреда в управлението. Рулят му се беше счупил и той стана неуправляем и се поддаде на вятъра и на течението и вече по същия начин, както сега от изток, сваля го на брега и заседна на самия бряг.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!