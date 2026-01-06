Доц. Ангел Кунчев: Грипът е влязъл, не е на прага

Булфото

Грипът направо е влязъл, не е на прага, заяви пред БНР главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев.

След една пълна работна седмица – настоящата, ще е ясно кои области са водещи в разпространението, поясни той.

Поради малко по-ранното начало тази година нещата съвпаднаха с големите събирания на хората по празниците, които продължават. Илюзия е обаче да мислим, че заради грипната епидемия трябва да отменим празниците. Изненада няма, коментира доц. Кунчев в предаването "Хоризонт до обед".

Нетипично топлото време леко ускорява разпространението, макар веднъж тръгнал, той да не се влияе толкова от климатичните условия, уточни той. По думите му, промени в температурите няма да спрат грипната вълна, но могат да повлияят върху интензивността ѝ.

И тази година пикът за повечето области ще е през втората половина на януари, смята главният държавен здравен инспектор.

Щамът H3N2 има мощен потенциал да избута всички останали вируси, отбеляза доц. Ангел Кунчев.

По думите му, той се отличава "с типичната грипна картина – изведнъж разбираме, че са болни".

Специалистът препоръча да имаме противовирусен препарат у дома, защото ключовото при тези препарати е навременният им прием, който в някои случаи може тотално да прекъсне клиничната картина.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!