Доц. Ангел Кунчев: Грипът вече доминира над COVID

кадър: бТВ

„Грипът вече доминира над COVID в началото на декември. За първи път делът на положителните проби за грип през последната седмица е над 10–12%“, обяви в интервю за предаването „Тази сутрин“ главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев.

По думите му преобладаващият щам е А(H3N2), който представлява около 11% от всички положителни проби

Продължава да циркулира и група други респираторни вируси, но грипът постепенно изтласква останалите патогени.

Доц. Кунчев уточни, грипният сезон не закъснява. Данните от страни като Япония, Австралия и Великобритания първоначално са давали сигнал за по-ранно начало, но към момента развитието на епидемията следва темпа от миналата година.

Според него пикът се очаква през януари, а предстоящите празнични събирания ще улеснят разпространението.

Типичните симптоми на грипа включват висока температура, силно главоболие, болки в мускулите и ставите, обща отпадналост и липса на апетит. Заболяването започва остро и рязко влошава общото състояние на болния.

Доц. Кунчев препоръча болните да се изолират, особено когато са в големи компании по време на празниците, и да се използват маски, ако контактите са неизбежни.

При наличие на антивирусни лекарства е важно те да бъдат започнати още в първите 48 часа.

В детските градини и ясли мерките за контрол са активни от началото на сезона. Филтърът работи ефективно и при поява на симптоми родителите се уведомяват своевременно. Засилване на мерките не се очаква тепърва, тъй като те вече са в сила от октомври.

Тази година интересът към противогрипните ваксини е значително повишен, отчете главният държавен здравен инспектор. Почти всички от предоставените 307 000 безплатни дози за хора над 65 години са поставени.

Силен е интересът и към назалната ваксина за деца, поради лесното ѝ приложение. Вносителите са увеличили количествата с около 50%, но въпреки това ваксините отново се оказват недостатъчни. Заявките за следващия сезон трябва да бъдат направени през януари и февруари, припомни доц. Кунчев.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!