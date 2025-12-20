Доц. Ангел Кунчев: Не си спомням с голямо удоволствие за годините на ковид

кадър Bulgaria ON AIR

Над 7 милиона души са починали от COVID-19 от началото на пандемията преди шест години. Това сочат официалните данни на СЗО. Според западни медии жертвите на вируса от всички държави са около 15 милиона.

Темата коментира в ефира на "Големите последици" по Bulgaria ON AIR главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев.

Той си спомни деня, в който излезе новината, че коронавирусът е в България: "Завари ме в едно малко ресторантче в "Овча купел", където живея. Опитвахме се да празнуваме 8 март и вечерта в 20 часа звъннаха, че трябва да се явим в Министерския съвет, тъй като е потвърден първият български случай, и трябваше да се обмислят първите стъпки".

"Не си спомням с голямо удоволствие за това време, тъй като последва един период от 3-4 години на толкова интензивна работа, че понякога не знаеш къде си, кога се прибираш, кога спиш, по 150-200 позвънявания на ден", разкри доц. Кунчев пред Bulgaria ON AIR. "Винаги, когато погледнеш нещата от разстояние, виждаш, че всичко е можело да бъде и по-добре организирано и по-обмислено, но никой не беше готов нито в България, нито в света. Никоя здравна система не беше готова изведнъж да приеме толкова голям брой тежко болни, нуждаещи се от интензивно лечение", констатира още здравният специалист.

Доц. Кунчев отбеляза, че му се иска да вярва, че след пандемията здравната система се променя.

Редактор "Екип на Петел"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!