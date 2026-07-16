Доц. Атанас Славов: Органите да докажат има ли нарушения от страна на Атанасова и Пеевски

Снимка Булфото

Предстои да приемем правилата за избор на ВСС и е важно този процес да бъде прозрачен. Това каза депутатът от "Демократична България" доц. Атанас Славов в студиото на "Денят ON AIR".

Той бе категоричен, че ако в новия ВСС от парламентарната квота влязат хора с високи нравствени качества, този избор трябва да стане с участието на "Демократична България" , а не на ГЕРБ и ДПС. "Засега не виждам управляващите да имат амбиция за промяна в прокуратурата", коментира още бившият съдебен министър в ефира на Bulgaria ON AIR.

Той обвини прокурорската колегия, че с процедурни трикове бави решението за отстраняване на шефката на Софийска градска прокуратура Емилия Русинова.

"Прокурорската колегия е шпицкоманада, но и ветропопказтел", иронизира депутатът. "Кандидатурата на Десислава Атанасова за КС бе политическа, но нашето становище още тогава беше, че с избирането ѝ е допусната грешка. Ние имахме кандидат за Конституционния съд, който отговаряше на изискванията", подчерта депутатът.

Той коментира и темата с полетите на Пеевски и Атанасова, като поиска задълбочени проверки не само от Сметната палата, но и от КОНПИ на имуществото на лидера на ДПС, пише novini.bg.

"Не знаем защо адвокатско дружество плаща полетите на Пеевски, но ако това е направено за заобикаляне на глобалния акт "Магнитски", юристите на дружеството също могат да станат обект на санкции", обясни той.

Славов напомни, че "Демократична България" вече е поискала оставката на Атанасова и настоя, че работа на държавните органи е да докажат има ли нарушения от нейна страна и от страна на Пеевски на закона за противодействие на корупцията. Той отчете като положителен факт голямото мнозинство в парламента застанало зад машинното гласуване, но призна, че най-големите нарушения се случват в малките секции до 300 души, където пак ще се гласува на хартия.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!