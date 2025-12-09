Доц. Буруджиева: Отвратително поведение! Ако ще затъват в ругатни, няма смисъл

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова нюз

Кметът на Ботевград Иван Гавалюгов забранява с официална заповед провеждането на планирания за тази вечер митинг в градския парк, организиран от „ДПС-Ново начало“.

Проявявам разбиране към кмета на Ботевград, който забрани протеста на Делян Пеевски, защото ако стане нещо, после от него ще се търси отговорност, че го е допуснал. По същата логика трябва да питаме столичния кмет защо разрешава подобни протести, за които се очаква да се стигне до ексцесии. Моята позиция е, че контрапротестите не са ефективно оръжие. Какво показваш? - че и ти си имаш симпантизанти. Новото тук е за хората, на които се казва, че може да възроди това тежко разделение на етническа основа.

Това коментира пред Нова нюз политологът доц. Татяна Буроджиева.

В момента има заиграване с едни непремерени думи и абсолютно излишна агресия, която виждаме вече цяла година в парламента - то това не е от днес в парламента да си говорят като че ли са на пазара или на улицата, да се разправят, вместо да водят политически диалог и дискусия. И лошото е, че това нещо може да се пренесе в обществото - агресията, разделението, противопоставянето, които се задълбочават, коментира тя.

В момента виждаме, че очевидно Делян Пеевски и хората около него разбраха, че са капсуловани в определени райони на страната. Все още не знаем как ще се намеси Доган в тази ситуация. Като че ли Пеевски иска да разшири базата си извън тези места. Кметовете не спират протести току-така. Хората имат право да протестират. За всички е ясно, че в Ботевград ще се изсипят автобуси с доведени отнякъде хора, коментира Георги Куртев, комуникационен експерт.

При нас кардинално трябва да се реши проблемът с изборите и трябва да се започне от самите избирателни списъци. Ето например във Франция преди изборите активнон се занимават с изборните списъци. Там влизат само хората, които са си платили данъците, а и са платили 2 или 5 евро такса, която общината е определила на база на това колко ще струва изборният процес. Т.е. гражданите знаят, че те си плащат изборите, че те ги контролират и те имат отговорност. Съвсем различно ще реагирате, ако сте платили 2 лева, за да гласувате и по друг начин, ако не сте. И затова във Франция 80% гласуват, зашото толкова са се записали да гласуват. Но ако там се остави ситуацията,, както в България, и там може да се окаже, че са гласували едва 20 на сто от хората, коментира Буруджиева.

Така че трябва да се тръгне от броя на избирателите и след това някакви други неща. С технология не може да решим проблема хората да отидат до урните. Те ще отидат, когато получат гаранции, че те ще вземат решението кой да ги управлява, а не някакви комисии. Политиците даже имат анализи и предложения от страшно много експерти. Добри решения има, но те седят някъде и не се обсъждат, коментира тя.

Този отвратителен арогаттен тон, който политиците държат, отвратителното им поведение, което си позволяват, тези детски емоции, които демонстрират, това отблъсква голяма часгт от избирателите да отидат да гласуват, коментира тя.

Съветвам политиците да вземат и да почнат да действат в рамките на приличието и в рамките на процедурите, защото не могат да си позволяват крачка встрани от тях, допълни доцентът.

И допълни, че тези дни депутатите ще имат тази възможност, когато се обсъжда вота на недоверие.

Но ако ще ми затъват в някакви ругатни, няма смисъл, отсече тя.

