Доц. Буруджиева за изборите в Пазарджик: Такъв резултат не се купува по този начин

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

За първи път частични избори и то за общински съветници привличат такъв огромен интерес у нас. Постоянно има частични избори, но сега е по-различно заради нагласата тези избори да се ползват като политически аргумент за едн аили друга позиция. Може да се получи такъв резултат от избори, каквито гледахме по кадрите за арестите, но такъв резултат като на Ново начало не може да се купи по този начин.

Това коментира пред Нова тв доц. Татяна Буруджиева по отношение на провелите се в неделя избори в Пазарджик.

Ако погледнем предишните местни избори в Пазарджик и предположим, че победата на първия е заради купен вот, то тогава трябва да са купени над 3000 гласа. Ако това е така и ако това с а постоянните подозрения, ПП-ДБ трябваше да бъдат в абсолютно всяка секция, а не да се скупчат на едно място и да правят сценки, коментира тя.

В случая с парите е трудно да се докаже. Трябва да се докаже за какво са тези пари, иначе не може да прибираш хора и да обвиняваш, коментира още Буруджиева.

Пазарджик е един от примерите за един много разпарчадосан общински съвет, където не не партиите са тези, които диктуват мотивацията за гласуване, а местните интереси, коментира тя.

