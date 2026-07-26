Доц. Георги Костов: България е на пето място по увеличение на риска от горски пожари в Европа

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Според оценки, направени от неправителствени организации, като серия HDI показват, че България е на пето място в увеличаването на риска от горски пожари в Европейските държави, не само Европейския съюз, и на трето място по нарастване на риска от пожарите в периода от 1990 до 2025 година в рамките на евентуални повреди върху инфраструктурата. Това каза доц. Георги Костов – университетски преподавател и бивш зам.-министър на земеделието и горите в предаването "Метроном" по радио Фокус.

И допълва: "Първо, защото горивното вещество в нашата страна се увеличи неимоверно много в природата, не само в горите, а и в много изоставени земеделски територии. Втората причина е демографска, преместването на много хора от определени райони към големите градове и във формирането на т.н. "демографски пустини", това е много по-сложен процес. В тези "демографски пустини" без много голямо населени рискът от пожари се засилва, поради факта, че растителността много бързо завзема освободените територии и разбира се, трябва да добавим на трето място, като съдействащ много важен фактор, който се отчита от всички в днешно време, това са климатичните промени".

Според данни за 2025 година, в целия свят са изгорели 390 милиона хектара, от които повече от половината в Африка, една четвърт в Австралия, докато в Европейския съюз са около 1 млн. и 100 хил. хектара, а в България само 30 000 хектара.

"Така, ако погледнем, все пак ние сме в един район, който е демографски и икономически развит и поради това, щетите от горски пожари, независимо от увеличението им са много по-малки. Щетите от горските пожари за миналата година се изчисляват на огромната сума от 224 милиарда щатски долара и то преките щети, като 108 милиарда от тях са били все пак обезпечени от застраховка. Докато жертвите на пожари, преките жертви за миналата година са 31, а непреките още 440, това са хора, които са пострадали от дима, по-нататък се смята по данни на Бостанския университет, че тяхната смърт е причинена от въздействието на дима от пожарите", коментира още доцентът.

И допълва: "В момента трябва да кажем, че България като част от Европа, е активно включена в политиката на Европейския съюз, независимо, че това не е достатъчно представено пред нашата общественост. Още през миналата година Европейския съюз приема стратегия за готовност, която включва всички възможни бедствия и аварии, но по отношение на пожарите, което е една много важна част от възможните бедствия и аварии, трябва да кажем, че Европейския съюз развива механизма "Коперник" и в рамките на новата програма на Европейски съюз, закупува за борба с горските пожари, 12 противопожарни самолета и 5 хеликоптера, които ще са домакинствани съответно самолетите от Португалия, Испания, Франция, Италия, Хърватия и Гърция, а хеликоптерите, съответно от Чехия, Словакия и Румъния, като един от хеликоптерите, вече трябва да е доставен в Румъния, докато самолетите ще бъдат доставени до 2028 година".

"Всичко това фактически споделя общата концепция, която съм коментирал и преди във ваши предания за все по-сериозна интеграция на управлението от опасността от горски пожари и в тази сфера особено много се набляга на науката за по-добра оценка на риска, също така за развитието на системите за ранно предупреждение и осведомеността", смята доц. Георги Костов.

Редактор "Екип на Петел",

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