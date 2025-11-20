Доц. Ива Христова: Болниците крият вътреболнични инфекции, а антибиотиците се леят

кадър БНТ

редактор Веселин Златков

Много болници у нас не диагностицират и не съобщават за вътреболнични инфекции. Средата в българските болници е контролирана, но е далеч от стерилната, това каза по БНТ проф. Ива Христова, шеф на националния център по заразни и паразитни болести.

Тя обясни, че бактерията Клебсеиела пневмония, засягаща пациентите в болниците, е опасна, когато е извън чревния тракт, където е полезна. Тя може да причини и сепсис и менингит, каза проф. Христова.

Специалистката подчерта, че разпространението на бактерии и вътреболничните инфекции са резултат от много високата антибиотична резистентност у нас. Тя каза още, че България е единствената страна в ЕС, която не е приела план за справянето с явлението, макар че тя отдавна е готова.

„В сравнение с Европа у нас буквално се леят антибиотици. Когато българските лекари започнат работа в чужбина, първата забележка към тях е, че изписват много антибиотици”, коментира проф. Ива Христова.

Тя каза също, че за справяне с вътреболничните инфекции е необходим скрининг и на персонала на болниците и на пациентите, включително и при приемане, и при изписване. Всички повърхности в болниците трябва да се дезинфекцират много старателно, допълни специалистът.

