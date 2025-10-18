Доц. Калпачки: На всеки десет минути някой в България получава инсулт

Стопкадър Нова Нюз

Лекар даде съвет каква трябва да се предприеме при симптоми на инсулт.

В страната има 140 неврологични структури, които могат да лекуват инсулт, но само в 62 от тях е приложена поне една тромболиза за годината. Това разкри доц. Росен Калпачки в предаването "Пулс" по NOVA. Още по-тревожно е, че в половината от тези 62 структури се правят по-малко от 10 тромболизи годишно, въпреки че това е единственото ефективно лечение на болестта.

Специалистът припомни шокиращата статистика - на всеки 10 минути някой в България получава инсулт. Страната ни е водеща в Европа по заболеваемост и смъртност от това заболяване, като българите умират от инсулт четири пъти по-често в сравнение с гражданите от Европейския съюз.

"Увеличават се неврологичните структури, които могат да лекуват тази болест. Нещата се подобряват все повече и повече и инсултът вече не е нещо неизвестно, защото преди 10 години споменатите структури са били около 10", заяви доц. Калпачки.

Доцентът обаче призна, че все още обществото не приема инсулта за нещо спешно, а то е точно такова спешно състояние - невъзвратима загуба на неврони. Всяка изгубена секунда означава загубени неврони, които никога няма да се възстановят.

"Хората трябва добре да запомнят симптомите и да ги разпознават. Нито минута не трябва да се губи с идеята, че имаме още време. Неврони се губят всяка секунда", предупреди специалистът.

Доц. Росен Калпачки припомни трите основни симптома, които всеки трябва да познава:

Внезапно изкривяване на лицето - един ъгъл на устата провисва или усмивката е асиметрична

Внезапна слабост в едната ръка или краката - човекът не може да вдигне ръка или да се движи нормално

Внезапна промяна в говора - затруднен, неразбираем или объркан говор

При появата на който и да е от тези симптоми е необходимо незабавно позвъняване на 112 и съобщаване за случай на инсулт. Правилната реакция в първите минути може да спаси живота и да предотврати тежка инвалидност.

Доц. Калпачки посочи още един сериозен проблем в системата - липсата на обучение по тромболиза в медицинските университети.

"Студентите се обучават в бази, където тромболиза не се прави. Обучението по тромболиза у нас го няма", обясни специалистът.

Той подчерта, че са нужни не само структури, но и повече обучени лекари, които да могат компетентно да прилагат съвременното лечение на инсулт. Без качествено обучение и практически опит, младите лекари не могат да овладеят тази животоспасяваща процедура.

Въпреки известния напредък в последните години, България продължава да държи неприятния рекорд по заболеваемост и инвалидизация от инсулт в Европа. Ежегодно над 45 000 българи получават инсулт, като над 5500 от тях умират още в болницата. От преживелите, близо 65 процента остават с трайна инвалидност.

Липсата на национален план за борба с инсулта, недостатъчната ангажираност на обществото и ниският процент на прилагане на тромболиза са основните причини за тази тежка статистика. Според данните, едва 4 процента от пациентите с инсулт получават съвременно лечение в първите часове, докато в Европа този процент е 15 процента, пише dunavmost.com.

Специалистите са категорични - инсултът е лечимо заболяване, ако се действа бързо. Тромболизата трябва да се проведе в рамките на четири часа и половина от началото на инсулта, като всяка изгубена минута намалява шансовете за пълно възстановяване.

